Maibaumaufstellen

Brelingen. Das Maibaumaufstellen des MGV Brelingen am Dienstag, 1. Mai, findet in Brelingen ab 11 Uhr an der Brelinger Mitte mit Unterstützung durch den Posaunenchor St. Martini und der Freiwilligen Ortsfeuerwehr Brelingen statt. Kaffee, selbst gebackener Kuchen, Gegrilltes sowie Wein, Bier und alkoholfreie Getränke werden zu günstigen Preisen angeboten.