Mailauf der Grundschule Resse

Resse. Alle vier Jahre organisiert die Grundschule Resse einen Sponsorenlauf, den Mailauf. Die Schüler laufen für ihre Schule unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“. Von den bisher erlaufenen Geldern wurden Anschaffungen für die Schule getätigt. 2014 wurde beispielsweise der Moorerlebnispfad am Resser Waldrand für die Grundschule Resse finanziert.

Dieses Jahr werden mit einem Teil der Gelder Holzpferde für den Schulhof und eine neue Beschallungsanlage für die Schule angeschafft sowie ein Walderlebnistag für die Schüler finanziert. Die restlichen Gelder werden für Schulprojekte wie zum Beispiel der „Mitmachzirkus California“ verwendet. Am Dienstag, 8. Mai, findet der Mailauf der Grundschule Resse statt. Um 10.15 Uhr fällt der Startschuss. Die Kinder haben 45 Minuten Zeit möglichst viele Runden zu laufen und sich diese an den Kontrollstellen von den Lehrern quittieren zu lassen.