Noch freie Plätze

Wedemark. Mama-Baby-Yoga begleitet Mama und Babys in einer neuen Lebensphase. Das Baby begleitet Mama durch die Yogastunde und wird spielerisch mit einbezogen. Mit dynamischen und kraftvollen Übungen wird die Muskulatur gekräftig und gedehnt. Durch die fließenden Bewegungen, Atem- und Entspannungsübungen werden Energie und Vitalität erlangt und machen fit für den Baby-Alltag. Nettes Ambiente und Kontakt zu anderen Mamas machen die Stunde perfekt. Alle weiteren Informationen zum umfangreichen Yogaangebot sind unter http://www.mayoga.online zu finden. Bei Fragen können sich Interessierte auch direkt an Heike May, Telefon (01 73) 6 01 88 00 wenden.