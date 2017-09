Mann verstirbt nach Verkehrsunfall

Wedemark/Burgwedel. Am Sonnabendabend, gegen 19.50 Uhr, ist auf der L 310 zwischen den Ortschaften Fuhrberg und Mellendorf ein 28-Jähriger von einem Opel Signum erfasst

worden und hat dabei tödliche Verletzungen erlitten. Den ersten Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes Hannover zufolge war ein 49-Jähriger mit seinem Opel auf der L 310, von Fuhrberg kommend, in Richtung Mellendorf unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle zur Bundesautobahn 7 wechselten plötzlich drei Personen aus Sicht des Fahrers von der linken auf die rechte Fahrbahnseite. Nachdem zwei Männer noch die andere Seite erreichten, wurde der Dritte von dem herannahenden Wagen frontal erfasst und durch die Wucht der Kollision zu Boden geschleudert. Sofort alarmierte Rettungskräfte versuchten den 28-Jährigen zu retten, jedoch verstarb er kurze Zeit später an der Unfallstelle. Bei der Kollision erlitt der 44-jährige Beifahrer leichte Verletzungen. Die L 310 war für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen bis 23.30 Uhr voll gesperrt.