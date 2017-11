Medienausstellung

Neuerscheinungen für Groß und Klein

Mellendorf. Die katholische öffentliche Bücherei St. Maria in Mellendorf, Karpatenweg 1, präsentiert am Sonnabend, 11. November, von 19 bis 20 Uhr sowie am Sonntag,12. November, von 12 bis 13 und von 15 bis 18 Uhr eine Medienauswahl mit gerade neu erschienenen Büchern für Groß und Klein sowie Jung und Alt.Die attraktive Auswahl wurde aus der Vielzahl von Neuerscheinungen ausgewählt. Die Titel können auch direkt in der Bücherei bestellt werden. Der Erlös der Buchbestellungen kommt dabei direkt der Bücherei St. Maria zugute, die davon im nächsten Jahr neue Bücher und andere Medien zur Ausleihe anschaffen kann. Jeder Leser, der seine Bücher und Geschenke über die Bücherei erwirbt, unterstützt somit direkt die Büchereiarbeit in der Gemeinde.Während der Ausstellung und auch zu den normalen Ausleihzeiten der Bücherei St. Maria können Bestellungen bei den ehrenamtlichen Mitarbeitern der Bücherei abgegeben werden. Kurze Zeit später liegen die gewünschten Bücher und die anderen Medien in der Bücherei zur Abholung bereit.Die Bücherei St. Maria besteht seit über 20 Jahren. Die Bücherei ist zu einem wichtigen Treffpunkt für die ganze Gemeinde geworden. Hier treffen sich Jung und Alt jeden Sonntag zum Stöbern und Plaudern. Anschließend besteht die Möglichkeit, sich mit anderen Gemeindemitgliedern bei einer Tasse Kaffee während des Sonntagstreffs im Pfarrsaal auszutauschen. Die Ausleihzeiten sind jeweils am Sonntag von 12 bis 12.30 Uhr nach dem Gottesdienst. Die Bücherei ist offen für alle interessierten Leser.