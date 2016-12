Mehr Schaden als Beute

Schwarmstedt. Nachdem sie an der Eingangstür scheiterten, hebelten unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch die Nebentür eines Betriebes am Alten Postweg in Schwarmstedt brachial auf, gelangten in die Räume und durchsuchten sie. Sie entwendeten eine geringe Menge Bargeld, richteten aber einen Schaden von rund 5.000 Euro an.