Ein Zeichen für Europa setzen

Wedemark. Es gibt eine kleine bereits aktive Gruppe, die einen Mehrgenerationenmarsch für die Wedemark organisieren möchte, möchte mit ihrem Vorhaben ein Zeichen setzen, wie wichtig „Europa“ für Deutschland, die Wedemark und die Menschen ist. Stattfinden soll der Marsch am Sonnabend, 5. Mai 2018, (Europatag des Europarates) und es sollen Jung und Alt aus allen Teilen der Wedemark daran teilnehmen können. Geplant ist bislang, dass sich an verschiedenen Sammelplätzen rund um Mellendorf getroffen wird, um gleichzeitig im Sternmarsch zum Rathaus in Mellendorf zu gehen. Dort soll eine abschließende Kundgebung mit kurzen Ansprachen und Musik stattfinden. Dafür werden viele Hände und Köpfe gebraucht, die mit planen und anfassen. Wer also in dieser Initiativgruppe mitarbeiten möchte, der kann am Dienstag, 19. September, um 18 Uhr in den Bürgersaal des Bürgerhauses Bissendorf kommen.Für Fragen im Vorfeld steht schon vorher die Initiatorin Barbara Deitenbeckunter Telefon (01 57) 55 43 27 61 oder barbara@deitenbeck.de zur Verfügung.