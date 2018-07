Mehrstündige Vollsperrung der A 7

Tanklastzug kommt von der Fahrbahn ab

Wedemark. Am frühen Montagvormittag ist ein Tanklastzug auf der A 7 zwischen den Anschlussstellen Berkhof und Mellendorf von der Fahrbahn abgekommen und verunfallt. Die Bergungsarbeiten ziehen eine mehrstündige Vollsperrung nach sich. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 59-jährige Fahrer eines Mercedes Actros gegen 6.40 Uhr auf der A 7, von der A 27 kommend, in Richtung Hannover unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Mellendorf kam der Fahrzeugführer im Bereich einer Baustelle aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Laster nach rechts vom Hauptfahrstreifen ab, durchbrach die Seitenschutzplanke und kam schlussendlich auf dem Grünstreifen zum Stehen. Der Lkw wurde zwar beschädigt, glücklicherweise kam es jedoch zu keinem Austritt von Heizöl. Der Fahrer des Gespanns blieb unverletzt. Auf zirka 30.000 Euro schätzen die Beamten der Autobahnpolizei den Gesamtschaden. Bei den Bergungsarbeiten musste das Heizöl zunächst von einer Spezialfirma abgepumpt werden, ehe der Tanklastzug von einem Abschleppunternehmen geborgen werden konnte. Die A 7 in Richtung Hannover musste mehrere Stunden voll gesperrt werden.