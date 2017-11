Meitze feiert in den Advent

Gäste ringen um Nikolauswanderscheibe

Meitze. Am Samstag, 2. Dezember, ab 15 Uhr feiern die Meitzer in und an ihrem Schützenheim an der Dorfstraße in den Advent. Zu dieser Feier sind natürlich auch Gäste aus den übrigen Ortsteilen der Wedemark herzlich eingeladen.Ein besonderer Blickfang dürfte der hell erleuchtete Weihnachtsbaum sein, der auch in diesem Jahr liebevoll dekoriert wird. Auch der Schlauchturm wird zu diesem Anlass in seiner ganzen Pracht zu sehen sein, da er extra beleuchtet wird. Es ist ein gemütliches Beisammensein im weihnachtlich geschmückten Schützenhaus mit ausreichend Sitzmöglichkeiten geplant. Auf dem Hof werden Schwedenfeuer und Feuerschalen für ein weihnachtliches Feeling sorgen. Erstmalig gibt es in diesem Jahr ab 15 Uhr Kaffee und Kuchen, der liebevoll von Hand gebacken wird. Für die Kinder werden frische Waffeln mit Puderzucker, Marmelade oder Schokoaufstrich gereicht. Für die hungrigen und durstigen Gäste, die keinen Kuchen oder Kaffee möchten, werden Bratwurst, Steaks und Pommes vor dem Schützenheim zubereitet; es wird wieder einen bunten Mix an Getränken, wie Glühwein, Punsch, frisch gezapftes Bier und natürlich alkoholfreie Varianten geben. Alles wird zu den bekannten Nostalgiepreisen angeboten.Zwischen 16 und 18 Uhr ist ein Ponyreiten geplant, um den jungen Gästen die Zeit bis zum Erscheinen des Nikolauses zu verkürzen. Die kleinen und auch die großen Gäste dürfen sich am frühen Abend über die Geschenke freuen, die der Nikolaus, der extra für dieses Ereignis nach Meitze anreisen wird, verteilt. Er wird gegen 18 Uhr vor dem Schützenheim erwartet. Ab 18.30 Uhr können die jungen Gäste Stockbrot über dem offenen Feuer zubereiten.Da auch die sportlichen Wettkämpfe nicht zu kurz kommen sollen, werden die Erwachsenen um die Meitzer Nikolauswanderscheibe ringen und dabei ihr Geschick mit den vereinseigenen Luftgewehren unter Beweis stellen müssen. Die Kinder und Jugendlichen bestreiten den Wettbewerb um Sachpreise, die sicherlich ihren Geschmack treffen werden. An diesem Wettbewerb können auch die jüngsten Gäste mit einem Lichtpunktgewehr teilnehmen, welches ein völlig gefahrloses Wettkampfgeschehen und eine Einführung in den Schießsport erlaubt. Die erfahrenen Schießsportleiter werden auch die Teilnehmer einweisen und begleiten, die sich erstmalig an einem solchen Wettkampf beteiligen möchten. Der Wettbewerb für die Kinder und Jugendlichen findet zwischen 17 und 18 Uhr statt. Die Erwachsenen können zwischen 17 und 19 Uhr teilnehmen. Für Kinder und Jugendliche entstehen keine Kosten. Die Siegerehrung für die Kinder findet gegen 18.30 Uhr statt. Die Nikolauswanderscheibe wird gegen 21 Uhr an den glücklichen Gewinner ausgegeben. Das Organisationsteam, welches sich aus den Mitgliedern des Schützenvereins Meitze zusammensetzt, würde sich über eine rege Teilnahme sehr freuen.