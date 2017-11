Mensch-ärgere-Dich-nicht-Turnier

Mellendorf. Am Sonnabend, 11. November, startet um 17 Uhr das zweite Mensch-ärgere-Dich nicht-Turnier in der Sportgaststätte „Herzblut“ im Sportpark des Mellendorfer TV. Das Gesellschaftsspiel zählt zu den Klassikern unter den Brettspielen und wurde 1908 von Josef Friedrich Schmidt (Gründer von Schmidt Spiele) erfunden. Seit 2007 werden sogar Deutsche Meisterschaften in Wiesloch ausgetragen. Wer Interesse hat, am Turnier teilzunehmen, kann sich im „Herzblut“ persönlich oder telefonisch unter (0 51 30) 6 09 94 59 anmelden. Das Startgeld beträgt 15 Euro inklusive einem leckeren Chili con Carne.