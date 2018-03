Mensch-ärgere-dich-nicht-Turnier

Mellendorf. Am Sonnabend, 7. Apri, startet um 15 Uhr das dritte „Mensch-ärgere-Dich-nicht“- Turnier in der Sportgaststätte „Herzblut“ im Sportpark des Mellendorfer TV. Das Gesellschaftsspiel zählt zu den Klassikern unter den Brettspielen und wurde 1908 von Josef Friedrich Schmidt (Gründer von Schmidt Spiele) erfunden. Attraktive Preise erwarten wieder die Teilnehmer. Wer Interesse hat am Turnier teilzunehmen, kann sich im „Herzblut“ persönlich oder telefonisch unter (0 51 30) 6 09 94 59 anmelden.