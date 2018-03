MGH in der zweiten Wochenhälfte

Mellendorf. Am Donnerstag, 5. April, ab 14 Uhr treffen sich im MGH am Gilborn die WedeSenioren und ab 15.30 öffnet das Cafè Elternzeit bis 17 Uhr seine Türen. Ab 17 Uhr helfen die Formularlotsen wieder. Am Freitag können sich Interessierte in der Zeit von 15 bis 17 Uhr zum Thema Pflegegrad beraten lassen und zwischen 19 und 22.30 Uhr treffen sich die Männer. Im Repair Café erhält jeder der Hilfe benötigt am Sonnabend von 13 bis 17.30 Uhr Unterstützung. Natürlich sind die Mitarbeiter des MGH während der Öffnungszeiten gerne für Fragen, Anregungen oder ein Gespräch da: Montags und donnerstags von 10 bis 14 Uhr, dienstags von 8 bis 12 Uhr und mittwochs und freitags von 14 bis 18 Uhr.