MGV Concordia: Falscher Termin

Elze. Leider ist dem MGV Concordia Elze bei der Ankündigung seiner Jahreshauptversammlung ein Fehler unterlaufen. Die Versammlung findet nämlich eine Woche später statt als am Mittwoch angekündigt: Die Mitglieder des MGV Concordia Elze treffen sich zur Jahreshauptversammlung am Freitag, 20. Januar, um 19. 30 Uhr im Gasthaus Goltermann in Elze. Dazu lädt der Vorstand alle Mitglieder recht herzlich ein. Da es doch eine von nicht allzu häufigen Gelegenheiten im Jahr ist, bei der sich aktive und fördernde Mitglieder des Vereins treffen und sich austauschen können, bittet der Vorstand um rege Beteiligung. Zudem stehen Neuwahlen im Vorstandsbereich an. Während der Versammlung wird ein Imbiss gereicht.