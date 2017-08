Ministerpräsidentin zu Gast in der Wedemark

Annegret Kramp-Karrenbauer kommt ins Ice House

Mellendorf. Auf Einladung des CDU-Bundestagskandidaten Hendrik Hoppenstedt MdB und der CDU-Landtagskandidatin Editha Lorberg MdL wird die Saarländische Ministerpräsidentin, Annegret Kramp-Karrenbauer, am Dienstag, 5. September, um 17 Uhr in der Gaststätte Ice House in der Wedemark zu Gast sein. Als saarländische Innen-, Familien-, Bildungs- und Arbeitsministerin hat sie bereits vor ihrer Wahl zur Ministerpräsidentin in 2011 herausragende Regierungsarbeit geleistet. Bei der letzten Landtagswahl im Saarland holte Annegret Kramp-Karrenbauer in einem schwierigen bundespolitischen Umfeld als Spitzenkandidatin ein fulminantes Ergebnis für die CDU. Vor dem Hintergrund ihrer langjährigen Erfahrung als Ministerpräsidentin wird sie sich der bundes- und landespolitischen Themen annehmen, die die Menschen in Deutschland und Niedersachsen vor den Wahlen beschäftigen.Das Ice-House-Team hält Getränke, Bockwurst und Kartoffelsalat zu günstigen Preisen bereit. Gemeinsam mit der CDU-Landtagskandidaten und Gemeindeverbandsvorsitzenden Editha Lorberg freut sich Hendrik Hoppenstedt auf einen spannenden Abend mit Annegret Kramp-Karrenbauer. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.