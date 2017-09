Mit Friedrich Gauss am Brelinger Berg

Letzte geführte Tour am 1. Oktober

Wedemark. Am 1. Oktober startet die letzte geführte Tour in diesem Jahr auf dem Geo-Erlebnispfad.Ein eifriger Student aus dem 19. Jahrhundert, dem die Geologieprüfung abgenommen werden soll, begleitet die Teilnehmenden auf der letzten Geopfad-Führung in diesem Jahr. Zeitgleich kontrolliert der knorrige Mathematiker Professor Gauss den Messpunkt seiner Landesaufnahme im Königreich Hannover am Brelinger Berg. Die Begegnung der beiden wird für gehörige Verwirrung sorgen, die sich jedoch amüsant und lehrreich auflösen wird. Die beiden historischen Personen werden gespielt von Kerstin Athen und Rainer Künnecke, die die Besucher unterhaltsam mit Informationen rund um den Lehrpfad versorgen.Treffpunkt ist um 15.45 Uhr der Friedhof Oegenbostel. Die Tour dauert eineinhalb Stunden und kostet für Erwachsene und Kinder ab 13 Jahren zehn. Für Kinder unter zwölf Jahren sind die Führungen kostenlos. Der Eiszeitliche Erlebnispfad ist ein geologischer Lehrpfad, der im Rahmen der Gartenregion 2009 in der Wedemark, im Norden der Region Hannover, entstanden ist. Er vermittelt wissenschaftliche Inhalte der eiszeitlichen Geologie dieser Landschaft auf künstlerisch-ästhetische Weise anhand von zehn Stationen, die sich harmonisch in die schöne Umgebung des Naherholungsgebietes Brelinger Berg einfügen.