Miteinander-Kinder-Freizeit

Es sind noch Plätze frei

Wedemark. Der Verein Miteinander Wedemark sucht noch Kinder im Alter von zehn bis 14 Jahren, die Lust haben, in den Osterferien von 10. bis 14. April zusammen mit Kindern aus Flüchtlingsfamilien vier Ferientage im CVJM-Freizeitzentrum in Abbensen zu verbringen. Ausflüge ins Mooriz und in die heimische Natur mti dem Naturpädagogen Immo Ortlepp stehen auf dem Programm, sowie das gemeinschaftliche Erproben des hauseigenen Niedrigseilgartens, Stockbrotbacken, Singen und Musizieren und vieles mehr. Gewohnt wird in frisch renovierten Zwei- und Dreibettzimmern. Der Unkostenbeitrag beträgt 100 Euro. Für Kinder aus Familien, die diesen Betrag nicht bezahlen können, wird nur ein Mindestbeitrag von 20 Euro erhoben. Anmeldungen und Nachfragen bitte bis zum 25. März per E-Mail an martina@rpaulmann.de. Die Plätze sind begrenzt.