SPD Wedemark nominiert Bundes- und Landtagskandidaten

Wedemark. Am Donnerstag, 2. Februar, werden die Mitglieder der SPD Wedemark ihre Kandidatin beziehungsweise ihren Kandidaten für die Direktmandate des Bundes- und Landtages nominieren. Die Bundestagswahl findet am 24. September dieses Jahr statt, die Landtagswahl am 14. Januar 2018. Die Wahlperiode für den deutschen Bundestag beträgt vier Jahre, für den niedersächsischen Landtag fünf. Die Vorsitzende der SPD Wedemark, Caren Marks, bewirbt sich als einzige SPD-Kandidatin erneut für den Bundestagswahlkreis 43, Hannover Land I. Er umfasst neben der Wedemark noch die Gemeinden Burgdorf, Burgwedel, Garbsen, Isernhagen, Langenhagen, Neustadt und Wunstorf. Marks gehört seit 2002 dem Deutschen Bundestag an und wurde außerdem im Dezember 2013 Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Die zweite Nominierung gilt dem Direktkandidaten für den niedersächsischen Landtag, Rüdiger Kauroff aus Garbsen. Auch Kauroff ist bisher der einzige SPD-Kandidat für den Landtagswahlkreis 32, Garbsen/Wedemark. Er wird sich ebenfalls auf der Mitgliederversammlung vorstellen und um seine Nominierung bitten.Neben den Nominierungen haben die Parteimitglieder am 2. Februar noch eine umfangreiche Tagesordnung abzuarbeiten. So müssen Delegierte für die verschiedenen Vertreterversammlungen und Parteitage gewählt, eine neue Satzung diskutiert und verabschiedet werden und Anträge beraten werden. „Wir haben für diesen Abend ein umfangreiches Programm zu absolvieren. Demokratie lebt vom Mitmachen. In einer demokratischen Partei wie der SPD entscheiden die Mitglieder und die von ihnen gewählten Delegierten über die Frauen und Männer, die sie nach Berlin in den Bundestag und nach Hannover in den Landtag schicken wollen. Ich freue mich schon auf die Versammlung am 2. Februar und gute Diskussionen“, so Caren Marks.