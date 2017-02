TC Sommerbostel lädt ein

Hellendorf. Der TC Sommerbostel lädt seine Mitglieder am Montag, 6. März, zur diesjährigen Mitgliederversammlung ein. Sie beginnt um 19 Uhr im vereinseigenen Klubheim am Sandbergweg 24. Neben der Verabschiedung des Haushaltsplans und der Rechenschaftsberichte steht ein wichtiges Thema für die Tennisspieler des TCS an: die Neuwahl des 1. Vorsitzenden sowie von Kassierer und Schriftführer. Für das Amt des 1. Vorsitzenden kandidiert erneut Wolfgang Schittek, der den Verein bereits seit 20 Jahren anführt. Unter seiner Regie hat sich der TCS prächtig entwickelt. Von den derzeit rund 230 Mitgliedern sind fast acht 80 Kinder und Jugendliche, die regelmäßig am Trainingsbetrieb teilnehmen. Die rege Nachwuchsarbeit und sportliche Erfolge sind neben dem geselligen Miteinander das Markenzeichen des beliebten Vereins. Bestes Beispiel: Die 1. Herrenmannschaft spielt in der Landesliga und zeigt regelmäßig Tennis auf höchstem Niveau.