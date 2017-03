Mitgliederversammlung

Brelingen. Die Brelinger Mitte lädt alle Mitglieder des Eigentümer- und Kulturvereins herzlich zur gemeinsamen Mitgliederversammlung am Mittwoch, 15. März, um 20 Uhr in die Räumlichkeiten der Brelinger Mitte, Marktstraße 1 in Brelingen ein.