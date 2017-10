Mitgliederversammlung

Wennebostel. Die Junge Union Wedemark lädt alle Mitglieder, Ehemalige und Freunde der JU herzlich zur diesjährigen Mitgliederversammlung am Sonnabend, 11. November, ab 19 Uhr ins Gasthaus Bludau in Wennebostel ein. Für eine spannende Diskussionsrunde zum Thema „Wie geht es im politischen Berlin und Hannover weiter?“ haben Hendrik Hoppenstedt MdB und Editha Lorberg MdL ihr Kommen angekündigt. Im Anschluss findet in geselliger Runde das traditionelle Grünkohlessen statt. Gäste sind herzlich willkommen. Um eine Anmeldung per Mail an info@ju-wedemark.de wird gebeten.