Mitgliederversammlung

Meitze. Der Beregnungsverband Wedemark-Mitte lädt alle Mitglieder zur Mitgliederversammlung am Donnerstag, 25. Januar, um 20 Uhr im Gasthaus Langehennig in Meitze ein. Die Tagesordnung liegt bei den Ortsvertretern beziehungsweise am Abend der Veranstaltung aus. Die verregneten Wassermengen sind bis zum 25. Januar dem Vorstand zu melden.