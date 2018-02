Mitgliederversammlung

Wennebostel. Der Ortsvorstand des SoVD Wedemark lädt seine Mitglieder zur diesjährigen Mitgliederversammlung recht herzlich ein. Am Sonnabend, 24. Februar, um 14.30 Uhr ist wie immer treffen im Gasthaus Bludau in Wennebostel. Um rege Beteiligung wird gebeten, da in diesem Jahr ein neuer Vorstand gewählt werden muss. Die Einladungen mit der Tagesordnung wurden rechtzeitig per Post verteilt. Interessierte Mitglieder, die den Vorstand unterstützen möchten, haben weiterhin die Möglichkeit sich bei Monika Hoffmeister unter Telefon (0 51 30) 54 00 zu erkundigen.