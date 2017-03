Mitgliederversammlung der CDU

Bernward Schlossarek zu Gast in Mellendorf

Mellendorf. Bei der Mitgliederversammlung des CDU-Ortsverbandes Mellendorf-Gailhof am Donnerstag, 30. März, um 19.30 Uhr im Gasthaus Stucke, freut sich die Vorsitzende Jessica Borgas über Besuch aus der Regionsfraktion. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Bernward Schlossarek wird in die Wedemark kommen, um über die Arbeit in der Regionsversammlung zu berichten. Seit der Kommunalwahl ist die CDU auch auf Regionsebene in der Regierungsverantwortung, gemeinsam mit der SPD. „Das es ein sehr interessanter und informativer Abend wird steht außer Frage“, ist sich die Vorsitzende sicher. „Ich freue mich sehr, dass Herr Schlossarek zu uns nach Mellendorf kommt, um uns interessantes aus der Regionspolitik zu berichten und mit den Anwesenden zu diskutieren. Dieser Abend richtet sich auch nicht ausschließlich an CDU-Mitglieder, jeder der Interesse hat, ist herzlich eingeladen. Wir freuen uns über viele Gäste und weitreichenden Informationen aus der politischen Arbeit der Regionsfraktion“, so Borgas.