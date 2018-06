Mitmach-Führung wird verschoben

Mitmach-Führung wird verschoben

Wedemark. Die Mitmach-Führung „Stein auf Stein“ auf dem Geopfad, die für den 1. Juli geplant war, muss aus Krankheitsgründen verschoben werden. Der neue Termin für die spannende und informative steinzeitliche Tour auf dem Brelinger Berg findet stattdessen zwei Wochen später, am Sonntag,15. Juli, statt. Kurzfristig konnte Kerstin Athen, Paläontologin, gewonnen werden, die erkrankte Geologin Kerstin Jacob zu ersetzen. An drei Stationen des Geopfades erfahren die Teilnehmenden auf interessante Weise vieles über den eiszeitlichen Entstehungsprozess der Brelinger Berge. Dabei sollen sie aktive mitwirken und mitforschen. Das Anschauungs- und „Erforschungs-Material“, müssen unter fachkundiger Leitung selbst entdeckt werden, „kleine Schätze“ gilt es zunächst zu finden. Zeichen im Wald helfen dabei.

Die Familien können eigene Sammlungen anlegen. Die kleine Forschungsstation im Wald ist mit Hämmern, Schutzbrillen und Mikroskopen ausgestattet. Durch kindgerechte Moderationen und den Mitmachcharakter dieser Führungen wird, vor allem für die jungen Besucher, aus einem Spaziergang durch die Brelinger Berge ein spannendes Erlebnis. Auch den Eltern wird nicht langweilig, wenn die eiszeitliche Entstehungsgeschichte der Brelinger Berge anschaulich nahegebracht wird – eine tolle Zeit in der Natur für die ganze Familie. Der eiszeitliche Erlebnispfad ist ein geologischer Lehrpfad, der im Rahmen der Gartenregion 2009 in der Wedemark entstanden ist. Er vermittelt wissenschaftliche Inhalte der eiszeitlichen Geologie dieser Landschaft auf künstlerisch-ästhetische Weise anhand von zehn Stationen, die sich harmonisch in die schöne Umgebung des Naherholungsgebietes Brelinger Berg einfügen.

Die Mitmachführung startet am Sonntag, 15. Juli, um 14 Uhr am Friedhof Oegenbostel. Sie dauert etwa drei Stunden und kosten vier pro Teilnehmer.