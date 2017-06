Mittsommerfest in Elze

Vorplatz des Schützenhauses verwandelt sich in Festmeile

Elze. Am Sonnabend, 17. Juni, feiert der Schützenverein Elze das erste Mittsommerfest am Schützenhaus in Elze. Ab 19 Uhr dreht sich alles rund um die Mittsommernacht. Ein Mittsommerbaum wird aufgestellt, es gibt bunte Blütenkränze, bunte Lichter und Musik mit dem DJ Lars. Für das leibliche Wohl werden, passend zum Anlass, verschiedene Fischbrötchen, Köttbullar, Crepes in großer Auswahl, und Erdbeerkuchen gereicht. Es gibt Cocktails in alkoholischer und nichtalkoholischer Form, Wein, Bier und viele nichtalkoholische Getränke. Der Vorplatz des Schützenhauses verwandelt sich in eine lauschige Festmeile. Parkmöglichkeiten gibt es auf dem Gelände der Sportgemeinschaft Blau-Gelb Elze. Es ist also für alles gesorgt. Der Schützenverein freut sich auf viele Besucher.