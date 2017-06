Mobiler Pflegestützpunkt

Mellendorf. Am Freitag, 30. Juni, ist die Firma KernCare als mobiler Pflegestützpunkt in der Sparkasse Mellendorf von 10 bis 12Uhr vertreten. Die Beratung rund um Pflege und Betreuung ist wie immer kostenlos und jeder Interessierte kann sich fragend an das KernCare-Team wenden.