Mobilitätstage

Wedemark. Wie in der Vergangenheit können Schüler des sechsten und siebten Jahrgangs der IGS Wedemark auch in diesem Jahr am 12. und 13. September an mehreren Stationen ihr Wissen rund um das Thema „Mobilität“ erweitern. Dabei geht es nicht nur um die Vermittlung grundlegender Aspekte der Verkehrserziehung, sondern ermöglicht den Schülern „Mobilität“ anhand praktischer Beispiele und Versuche zu erfahren. Traditionell wird die IGS Wedemark durch die GUVH (Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover) unterstützt. Um ältere Schüler der IGS weiterhin für das Thema zu sensibilisieren, werden diese ebenfalls zur Unterstützung an den verschiedenen Stationen in die „Mobitage“ eingebunden.