Moderne elektronische Speichermedien

Energiegruppe Wedemark lädt zu Vortrag ein

Bissendorf. Die Energiegruppe Wedemark lädt herzlich alle Interessierten zu dem Vortrag „Moderne elektrische Speichermedien“ ein. Referent ist Ulf Hansen-Röbbel von der Firma Corona Solar GmbH aus Hannover. In diesem Vortrag geht es um den aktuellen Stand von Energiespeichermedien für den Eigenheimbesitzer. Anschließend werden in einer offenen Diskussionsrunde Fragen beantwortet und Erfahrungen ausgetauscht. Herzlich eingeladen ist jeder, der sich für den eigenen Energiehaushalt interessiert. Die Energiegruppe Wedemark ist eine für Jeden offene, freie und „non-profit“ Gemeinschaft von Menschen, die an einem bewussten und nachhaltigen Umgang mit Energie (Erzeugung, Speicherung und Nutzung) interessiert sind. Im privaten Austausch von Mensch zu Mensch werden Erfahrungen, Ideen, Lösungen und Inspirationen rund um das Thema Energie, Nachhaltigkeit, Ökologie und Ökonomie geteilt und weiter gegeben. Die Gruppe trifft sich an jedem dritten Donnerstag im Monat – das nächste Mal am 19. Januar – zu 19 Uhr im erstem Obergeschoss des Bürgerhauses Bissendorf – Am Markt 1 – 30900 Wedemark. Herzlich Willkommen ist Jeder, der an dem Thema Energie interessiert ist.