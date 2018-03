Montagskino im Mooriz

Agentenkomödie nimmt deutsche Geheimdienste ins Visier

Resse. Für alle Kinofreunde gibt es das Montagskino im Moorinformationszentrum. Dort zeigen der Verein Bürger für Resse und die Gemeinde Wedemark die besten Kinofilme der vergangenen Kinosaison. Am Montag, 19. März, um 20 Uhr läuft eine deutsche Agentenkomödie von Regisseur Robert Thalheim, die augenzwinkernd das Geheimdienstwesen der Bundesrepublik und der DDR auf die Schippe nimmt. Der Film nimmt es mit der Darstellung der Geheimschutzbunde zwar nicht ganz genau, dafür geben sich Deutschlands ältere Schauspieler die Klinke in die Hand. Neben Henry Hübchen, Michael Gwisdek, Thomas Thieme wird auch Winfried Glatzeder als so genannte „Kundschafter des Friedens“ reaktiviert. Mit der Terminologie wollte die Staatssicherheit vortäuschen, dass sie keine Agenten und Spione im herkömmlichen Sinne anstellt, sondern für den Frieden und Fortschritt einstand. In weiteren Rollen sind Antje Traue, Jürgen Prochnow und Jörg Malchow zu sehen. Für die Vorführungen des Montagskinos gibt es keinen Vorverkauf und keine Ermäßigungen. Die Tickets kosten vier Euro an der Abendkasse im Mooriz, Altes Dorf 1b in Resse.