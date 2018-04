Montagskino im Mooriz

Französische Komödie über die Mutter-Tochter-Beziehung

Resse. Der Verein Bürger für Resse und die Gemeinde Wedemark zeigen am Montag, 23. April, um 20 Uhr eine französische Komödie über die so viel erzählte und verfilmte Mutter-Tochterbeziehung. Welche unerwarteten Katastrophen sich zwischen zwei erwachsenen Frauen ereignen können erzählt dieser Film. Das viel beschworene Hotel Mama wird durchleuchtet. Eigentlich ist es im Leben nicht vorgesehen, dass die erwachsenen Kinder mit 40 Jahren wieder bei ihrer Mutter einziehen. Was passieren kann, wenn sich zwei erwachsene Menschen wieder zusammenraufen müssen, wird humorvoll dargestellt.Für alle Kinofreunde gibt es das Montagskino im Moorinformationszentrum. Dort zeigen der Verein Bürger für Resse und die Gemeinde Wedemark die besten Kinofilme der vergangenen Kinosaison. Für die Vorführungen des Montagskinos gibt es keinen Vorverkauf und keine Ermäßigungen. Aus lizenzrechtlichen Gründen darf der Name des Films hier nicht genannt werden. Informationen zum Kinoprogramm gibt es unter kino@wedemark.de. Die Tickets kosten vier Euro an der Abendkasse im Mooriz, Altes Dorf 1b, 30900 Wedemark.