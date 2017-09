Montagskino in Bissendorf

Filmreihe Wie?Jetzt! wird fortgesetzt

Bissendorf. Freiheit und Demokratie sind zerbrechlich. Es ist anstrengend, sie zu leben. Doch diese Anstrengung lohnt sich. Deshalb lädt die Gemeinde Wedemark zur Filmvorführung mit anschließender Diskussion. „ALLES GUT“, von Pia Lenzin wird in der Bücherei in Bissendorf im Rahmen der Filmreihe Wie?Jetzt! gezeigt am Montag, 11. September, um 19 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.„Welche Wedemark wollen wir sein?", dies ist die Kernfrage des Projektes. Anhand der Filmaussagen soll sich die Diskussion diesem Thema annähern: Am Beispiel zweier Kinder und ihrer Familien aus Mazedonien und Syrien erzählt „ALLES GUT“ von den kleinen und den großen Hürden, die vor Geflüchteten liegen, wenn sie in Deutschland leben möchten. Der Film nähert sich den entscheidenden Konflikten, die es zu lösen gilt, damit Integration funktionieren kann. Die Regisseurin Pia Lenz hat die Familien in Hamburg über ein Jahr lang mit ihrer Kamera begleitet. Pia Lenz, Jahrgang 1986, ist eine mehrfach mit Preisen ausgezeichnete Journalistin und Dokumentarfilmerin. Die Diskussionsergebnisse werden in Integrationsprozessen und Partizipationsprojekten der Gemeinde Wedemark berücksichtigt werden.