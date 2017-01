Montessori Grundschule informiert

Nur noch weniger Schulplätze zu vergeben

Bissendorf-Wietze. Für Eltern, die an einem Schulplatz an der Montessori Grundschule Wedemark für das kommende Schuljahr 2017/18 interessiert sind, bietet die staatlich anerkannte Montessori-Grundschule an zwei zusätzlichen Terminen im Januar und Februar die Möglichkeit der Hospitation im Unterricht und eine anschließenden Beratung an. Bei Interesse können Eltern sich für Freitag, 20. Januar, oder Freitag, 3. Februar, im Sekretariat der Schule unter Tel. 05130-8319 anmelden. Das Hospitations- und Beratungsangebot findet jeweils von 9 bis 11.30 Uhr statt. Bis zum 10. Februar spätestens sollte die Anmeldung für einen Schulplatz an der Montessori-Grundschule abgegeben werden. Weitere Informationen zur Schule gibt es auf der Homepage unter www.montessori-wedemark.de oder unter Telefon (0 51 30) 83 19 (Montag bis Donnerstag, 8 bis 12 Uhr).