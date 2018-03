Moonlightshopping

Resse. Nachdem das Moonlightshopping in den letzten Jahren so gut angenommen wurde, findet der Secondhand-Basar für Frauen auch in diesem Jahr wieder statt. Der Förderverein der Grundschule freut sich auf seine Gäste. Am Freitag, 4. Mai, können es sich die Frauen in der Grundschule Resse, Osterbergstraße 12, von 19 bis 23 Uhr gut gehen lassen. Es wird Gebrauchtes und auch Neues angeboten. Es gibt alles, was das Herz begehrt, von Kleidung über Handtaschen, Schmuck und Accessoires bis hin zu Dekoartikeln und auch Literatur. Die Auswahl ist groß und es kann ausgiebig an 40 Ständen nach Lust und Laune gestöbert, geguckt, ausprobiert und gekauft werden. Der Eintritt beträgt zwei Euro, dafür gibt es ein Begrüßungsgetränk und es kann auch an der Snackbar gesellig zusammengesessen werden. Der Förderverein der Grundschule Resse freut sich wieder auf einen schönen stimmungsvollen Abend. Weitere Informationen und Anmeldung gibt es unter Telefon (01 70) 3 26 07 80.