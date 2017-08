Moor-Erlebnisrallye für Kinder

Resse. Am Sonnabend, 9. September, lädt das Mooriz zu einer Moor-Erlebnisrallye für alle naturbegeisterten Kinder von sechs bis zwölf Jahren ein. Mit Spiel, Spaß und allen Sinnen wird der Moor-Erlebnispfad erkundet. Unerwartete Entdeckungen warten am Wegesrand und zum Schluss gibt es eine Moor-Entdeckerurkunde. Los gehts um 10 Uhr vom Mooriz in Resse. Mitzubringen sind außer guter Laune und Entdeckergeist festes Schuhwerk, dem Wetter angepasste Kleidung, Mückenschutz, Getränke und Essen für ein Picknick. Ende der Veranstaltung ist gegen 15 Uhr am Mooriz. Anmeldungen nimmt die Geschäftsstelle im Mooriz mittwochs bis freitags von 11 bis 17 Uhr unter Telefon (0 51 31) 4 79 97 44 entgegen. Kosten entstehen keine.