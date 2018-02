Müde und antriebslos?

Interaktiver Vortrag an der VHS

Bissendorf. Den möglichen Ursachen von Müdigkeit und Antriebslosigkeit können Interessierte im gleichnamigen „interaktiven“ Vortrag (V.-Nr. U922247) der vhs Hannover Land am Dienstag, 27. Februar, in der Wedemark, VHS, Am Mühlenberg 15, auf die Spur kommen. Was kann Haarausfall, Cellulite oder auch Karies mit einer Übersäuerung des Körpers zu tun haben? Was sind überhaupt Säure und Basen, wie entstehen sie im Körper? Wie stelle ich eine Übersäuerung fest und wie kann ich auf natürlichem Wege meinen Körper unterstützen, um mich wieder wohler in meiner Haut zu fühlen? Im Vortrag wird auf häufige Befindlichkeitsstörungen wie Haarausfall, Antriebsschwäche, Cellulite oder Karies sowie Bandscheibenprobleme, chronische Krankheiten, Übergewicht und deren Ursachen eingegangen und Tipps für eine basische Ernährung erläutert. Außerdem wird gemeinsam ein gesunder grüner Smoothie hergestellt. Der Kurs findet von 18 bis 20.15 Uhr statt und kostet 14,50 Euro. Eine Anmeldung ist unter www.vhs-hannover-land.de, per E-Mail an info@vhs-hannover-land.de, per Telefon unter (0 51 37) 9 80 03 30 sowie in jeder VHS-Geschäftsstelle möglich.