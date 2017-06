Mühlenausstellung am Sonntag noch geöffnet

Bissendorf. Offiziell endete am Sonntag die Sonderausstellung „Mühlen in der Wedemark". Da das Musuem beim Ausklang des diesjährigen Betriebsausfluges der Gemeindeverwaltung am Donnerstg geöffnet sein wird, hat das Musuemsteam entschieden, die Sonderausstellung auch noch am Sonntag, dem18. Juni, von 15 bis 18 Uhr für das Publikum geöffnet zu halten. Erst danach wird die Sonderausstellung zurückgebaut und die Dauerausstellung wieder in vollem Umfang sichtbar sein.

Wer also bisher keine Zeit zum Besuch der Sonderausstellung gefunden hat, bekommt hier eine letzte Möglichkeit. Allerdings sollte man hierfür Zeit mitbringen, denn die Erfahrung hat gezeigt, dass die Verweildauer im Musuem bei dieser Ausstellung deutlich über dem Schnitt vergleichbarer Veranstaltungen liegt.