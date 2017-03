Müllsammelaktion

Wennebostel (e.g) Am Sonneabend, 11, März von 10 Uhr bis 12 Uhr veranstaltet der Ortsrat Wennebostel eine Müllsammelaktion. Beginn und Ende der Aktion ist am Feuerwehrgerätehaus, wo am Schluss mit einer kleinen Stärkung und Getränken für das leibliche Wohl der Helfer gesorgt wird. Es wird gebeten, Arbeitshandschuhe mitzubringen.