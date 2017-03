Müllsammelaktion

Resse. Am Sonnabend, 18. März, findet in Resse die alljährliche Müllsammelaktion statt. Der Ortsrat und der Verein „Bürger für Resse“ rufen zur Teilnahme auf. Treffpunkt ist um 10 Uhr wie üblich vor der Resser Grundschule an der Osterbergstraße. Nach getaner Arbeit erwartet alle Helfer auch diesmal ein Imbiss im Mooriz. Die Aktion wird wie jedes Jahr von aha unterstützt, der Abfallentsorgungsgesellschaft der Region Hannover, die Säcke für die Sammlung zur Verfügung stellt und sie nach der Aktion abholt.