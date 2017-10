Multikultureller Herbstnachmittag im Hort Elze

Elze. Zu einem bunten Herbstnachmittag mit kulinarischen Köstlichkeiten aus verschiedenen Ländern lädt der Hort in Elze am Mittwoch, 25. Oktober, von 15 bis 17 Uhr auf sein Gelände an der Wasserwerkstraße 40 ein. „Die Eltern der Hortkinder haben die Aktion selber organisiert“, erklärt Hortleiter Reemt Bartels. Großeltern, Eltern, Kinder und alle Interessierten sind eingeladen, gemeinsam Brot aus verschiedenen Ländern zu backen und zu verkosten. Dazu werden Kürbissuppe und Thailändische Frühlingsrollen gekocht und hergestellt und gegen Spende abgegeben. Natürlich können sich die Besucher bei einem Kaffeeklatsch über alles Wichtige und Alltägliche austauschen. Der Erlös des Nachmittages wird für eine Freizeittour der Hortkinder eingesetzt. Je mehr Spenden erzielt werden, umso größer und länger kann die Fahrt werden.