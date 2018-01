Peter Griemberg zeigt Wissenswertes und aktuelle Informationen

Scherenbostel. Am Donnerstag, 25. Januar, präsentiert der NABU eine Multimediashow über „Wölfe – vor unserer Haustür?!“ Der Wolf ist im Jahr 2008 dauerhaft nach Norddeutschland zurückgekehrt. Aktuell (November 2017) leben 14 Wolfsfamilien in Niedersachsen. Die Reviere befinden sich hauptsächlich auf den Truppenübungsplätzen der Heide und den angrenzenden Gebieten, auch in der Wedemark gibt es immer wieder Hinweise auf durchziehende Wölfe. Für mehrere Jahre lebte ein Wolfspaar auch im Randbereich der Gemeinde.In einer Multimedia-Präsentation zeigt NABU-Wolfsbetreuer Peter Griemberg Wissenswertes und aktuelle Information über Ökologie, Verhalten und Schutz dieser Tiere – auch in unmittelbarer Nachbarschaft. Beginn im Drei-Dörfer-Treff, Am Husalsberg 71, ist um 19.30 Uhr der Eintritt ist frei.