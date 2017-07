Musical „Der Schatz“ in Krelingen

Heute spannende Story und peppige Songs

Krelingen. „Der Schatz“ ist der Titel des spannenden Musicals, das der Adonia-Junior-Chor am Sonnabend, 8. Juli, um 16 Uhr in der Glaubenshalle des Geistlichen Rüstzentrums Krelingen (GRZ) aufführt. Das Musical „Der Schatz“ basiert auf einer biblischen Geschichte: Bei seiner täglichen Arbeit auf dem Acker macht Ephraim eine unglaubliche Entdeckung. Er stößt auf einen längst vergessenen Schatz. Einziges Problem: Der Acker gehört nicht ihm! Aber Ephraim setzt alles daran, um trotzdem in den Besitz des Ackers und des Schatzes zu kommen. Die jungen Sängerinnen und Sänger treffen sich jeweils zu einem „Musicalcamp". Dort üben sie in der kurzen Zeit von nur fünf Tagen unter Betreuung von geschulten Mitarbeitern das Konzertprogramm ein. Vorab haben die jungen Künstler bereits die Noten und eine vorproduzierte CD zum Üben erhalten. Zwei Auftritte am Ende der Woche bilden den Höhepunkt. Der Eintritt zum Musical „Der Schatz“ am 8. Juli um 16 Uhr in der Krelinger Glaubenshalle ist frei. Es wird um eine freiwillige Spende zur Kostendeckung gebeten.