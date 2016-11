Musik am Ewigkeitssonntag

Brelingen. Die Kirchengemeinde St. Martini Brelingen gestaltet am Sonntag, 20. November, dem letzten Sonntag des Kirchenjahres, einen musikalischen Gottesdienst. Im Zentrum steht die Musik des Komponisten Max Reger, dessen Todestag sich in diesem Jahr zum 100. Mal jährt. Der Beginn des Gottesdienstes ist um 10 Uhr. Es singt der Chor St. Martini. An der Orgel spielt Jörg Eikemeier. Der Gottesdienst wird von Pastorin Becker geleitet.