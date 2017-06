Musik auf dem Landmarkt

Bissendorf. Am Donnerstag, 15. Juni, präsentiert sich die Bläserklasse auf dem Landmarkt mit einigen Musikstücken. Um 15.30 Uhr wird die erste Gruppe mit circa zehn bis zwölf Schülern den Anfang machen und um 16 Uhr wird sich die nächste Gruppe von circa zehn Schülern (Fortgeschrittene) präsentieren, so dass sich der gesamte Zeitraum so von 15.30 bis 16.20 Uhr belaufen wird.