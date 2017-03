Musik, die ansteckt in der Brelinger Mitte

Budweis & Wunderlich laden zum Tanzen ein

Brelingen. Am Sonnabend, 4. März, lohnt es sich die Tanzschuhe anzuziehen, denn da sind im Kulturverein der Brelinger Mitte Budweis & Wunderlich mit ihrem „Balfolk“ zu Gast.Jan Budweis und Bettina Wunderlich präsentieren sich seit 1997 als sehr eigenständiges Acoustic-Music Duo. Das, was sie musikalisch vereint, ist der Spaß am musizieren. Verspielte Tänze aus aller Herren Länder, Experimente mit traditionellen Rhythmen, Folk, Jazz und Klassisches. Als virtuose Handhaber ihrer Instrumente und beim Spielen der eingängigen Stücke laden sie die Besucher ein, einmal quer durch Europa zu tanzen. Das zigeunerhafte Umherstreifen ihrer Musik steckt den Hörer an, mit Freude in fremde Kulturen einzutauchen. Budweis & Wunderlich stehen für absolut tanzbare und beschwingt groovige Arrangements. Coole Rhythmen und schöne Melodien laden zum Tanzen ein. Die Veranstaltung in der Brelinger Mitte, Marktstraße 1 beginnt um 20.30 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr.