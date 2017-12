Kirchenchor der katholischen Kirche lädt ein

Mellendorf. Der Kirchenchor der katholischen Kirche Maria Immaculata in Mellendorf lädt herzlich zu einer „Musik im Advent“ ein. Dabei werden hauptsächlich Kompositionen aus der Romantik erklingen. Am Beginn steht die Messe breve no. 7 von Charles Gounod, gefolgt von Marienliedern von Johann Schweizer und Johannes Brahms. Es folgen drei Adventsmotetten mit alt- und neutestamentarischen Texten, vertont von Dieter Golombek, Christoph Willibald Gluck und Friedrich Silcher. Den Abschluss bildet eine Gruppe alter und neuer Weihnachtslieder. Außer der lateinischen Messe und einem kurzen lateinischen Liturgiegesang werden alle Werke in deutscher Sprache gesungen. Orgelzwischenspiele werden das Programm ergänzen, gespielt von Franziska Jaap, die den Chor auch bei der Gounod – Messe begleitet. Die Adventsmusik findet statt am Sonntag, 17. Dezember, 3. Advent, um 17 Uhr in der katholischen Kirche in Mellendorf. Die Leitung hat Eva Wichmann übernommen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.