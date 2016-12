Musikgottesdienst zum Advent

Helstorf. Am 3. Advent, 11. Dezember, um 18 Uhr erklingen wieder stimmungsvolle adventliche und weihnachtliche Weisen in der Helstorfer Kirche, wenn die Kirchengemeinde Helstorf-Abbensen zu ihrem traditionellen Konzertgottesdienst einlädt. Mit dabei sind der Kirchenchor und der Posaunenchor, sowie André Sitnow an der romantischen Heyder-Orgel. „Wir möchten in der Hektik der Vorweihnachtszeit die Besucherinnen und Besucher zum Stillwerden einladen und ihnen eine festliche Stunde schenken mit adventlicher Musik, um dem Geheimnis der Weihnacht auf die Spur zu kommen“, erklärt eine der Sängerinnen. In der mit Kerzen festlich erleuchteten Helstorfer Kirche werden altbekannte Weihnachtslieder, volkstümliche Stücke, unter anderem aus Österreich und aus einer böhmischen Hirtenmesse aber auch neuere Adventsmusik erklingen. Da „Musik mehr sagt, als tausend Worte“, wird es in diesem Gottesdienst keine Predigt geben.