NABU-Wedemark lädt ein

Solidarische Landwirtschaft, was ist das?

Wedemark. Solidarische Landwirtschaft (SoLaWi) ist ein Konzept einer gemeinschaftlichgetragenen Landwirtschaft – eine Landwirtschaft, die eine Gemeinschaft von Menschen ernährt. Alle Beteiligten profitieren von dieser Beziehung: die Mitglieder, die Bäuerin und der Bauer, der Hof, die umgebende Region und die Natur. Um zu erfahren wie das geht, lädt der NABU Wedemark zu einem Besuch des Adolphshof in Hämelerwald am Sonnabend, 24. Februar, um 14 Uhr ein. Der Adolphshof ist einer der ältesten Biohöfe in Norddeutschland, bewirtschaftet nach den Demeterrichtlinien. 2014 wurde dort die SoLaWi gegründet. Inzwischen gibt es elf sogenannte Depots von Langenhagen bis Hildesheim, an die wöchentlich ein Ernteanteil Gemüse, Milchprodukte, Brot, Eier und auf Wunsch auch Fleischund Wurst für die Mitglieder angeliefert werden. Inzwischen sind es circa 190„Mitlandwirte“. Konkret handelt es sich bei der Solidarischen Landwirtschaft (abgeleitet vonenglisch: Community Supported Agriculture oder kurz CSA) um einen Zusammenschluss von einem landwirtschaftlichen Betrieb oder einer Gärtnerei mit einer Gruppe privater Haushalte. Auf Grundlage der geschätzten Jahreskosten der landwirtschaftlichen Produktion verpflichtet sich diese Gruppe, regelmäßig im Voraus einen festgesetzten Betrag an den Hof zu zahlen, der mit dem Geld seinen Möglichkeiten entsprechend wirtschaftet. Die Abnehmer erhalten imGegenzug die produzierten Lebensmittel vom Hof. Grundlegend ist also, dass eine Gruppe von Menschen die Abnahme der Erzeugnisse garantiert und die Ernte beziehungsweise alles, was notwendig ist, um diese zu erzeugen, vorfinanziert. Alle teilen sich die damit verbundene Verantwortung, das Risiko, die Kosten und die Ernte. SoLaWi ist eine Möglichkeit, Höfe vor Ort zu unterstützen, auch mal selbst anzupacken, zu sehen, wie das Gemüse oder Fleisch produziert wird, das man kauft, sich regional und saisonal zu ernähren und einen realistischeren Blick auf die Preise für landwirtschaftliche Produkte zu erhalten.Anmeldungen und Absprachen für Fahrgemeinschaften unter Telefon (0 51 30) 4 05 30.