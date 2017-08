Nachtwächtertour mit Jungfer Anni

Interessante und amüsante Geschichten in Bissendorf

Bissendorf. Unter dem Motto: schaurig – schlüpfrig – schön hält Jungfer Anni ihre Nachtwächtertour am Freitag, 25. August, um 19 Uhr als Vertretung für den stets erkrankten Nachtwächter Ottokar in Bissendorf ab. Da im Dunkeln bekanntlich gut munkeln ist, freut sie sich ganz besonders, ihre Gäste im Licht der Laternen durch Teile des historischen Ortskerns von Bissendorf zu führen. Hierbei vertritt Jungfer Anni fachkundig und mit viel Humor den völlig erschöpften Nachtwächter Ottokar und bemüht sich all seine Pflichten gewissenhaft zu erfüllen. Die Teilnehmer können dem Stundengesang des Nachtwächters lauschen sowie dessen Hornsignal und der prompten Antwort des Turmbläsers. Es gibt interessante und amüsante Geschichten zu hören über das Leben und Arbeiten der Nachtwächter zu Ur-Großmutters Zeiten. In der Führung wird von alten Schmugglerwegen, dem Zapfenstreich, schaurige Ereignissen und Diebespack berichtet.Zum Abschluss der Tour gibt es einen Schlummertrunk für die Teilnehmer. Der Rundgang dauert circa eine Stunde, als Kerzengeld wird ein Beitrag von vier Euro für Erwachsene und 2,50 Euro für Kinder ab sechs Jahren erhoben. Treffpunkt ist die Treppe des Bürgerhauses in Bissendorf, Am Markt 1. Bitte wetterbeständige Bekleidung, festes Schuhwerk, nach Möglichkeit eine Taschenlampe und gute Laune mitbringen. Um telefonische Anmeldung unter (0 51 30) 6 03 63 oder (01 75) 9 63 65 71 bei Anja Hemme wird gebeten.