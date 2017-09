Natur erleben

Brelingen. Momente der Stille in der Natur erleben können Teilnehmer am Sonntag, 15. Oktober, von 10 bis 12 Uhr mit Martina Neblung. Diese Zeit in der Natur richtet sich an all diejenigen, die sich eine kleine „Auszeit“ vom Alltagsstress wünschen, Momente der Stille in der Natur genießen sowie gesundheitsfördernde Prävention betreiben möchten. Anmeldungen unter Telefon (0 51 30) 37 76 10 oder per E-Mail an info@Lebenskunst-Wedemark.de. Weitere Informationen gibt es unter www.Lebenskunst-Wedemark.de.