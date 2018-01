Multivisionsshow im Mooriz

Resse. Am Mittwoch, 7. Februar, sind die bekannten Naturfilmer Uwe Gohlke und Ulrike Hügel erneut im Mooriz in Resse zu Gast. Sie führen mit ihrer Multivisions-Show „Naturparadies Dümmer“ in den international bekannten Naturpark Dümmer in Niedersachsen. Über mehrere Jahre und zu unterschiedlichen Jahreszeiten haben die beiden begeisterten Vogelbeobachter dieses wichtige Brut-, Rast- und Überwinterungsgebiet rings um den Flachwassersee Dümmer besucht. Mit eindrucksvollen Aufnahmen haben sie dabei das Vogelleben am See, in den angrenzenden Feuchtwiesen, Kleingewässern, Bruchwäldern und Schilfgürteln dokumentiert.Im Herbst finden sich hier viele tausend Kraniche auf ihrem Weg zu den Winterquartieren ein. Im Winter wird der zweitgrößte See Niedersachsens von Graugänsen, Saatgänsen und Blässgänsen besucht. Im Frühling kommen die Störche zurück zu ihren Nestern. Zugvögel rasten in der Dümmerniederung und stärken sich für den Weiterflug. Kampfläufer nutzen den Schutz der Feuchtwiesen für spektakuläre Balzrituale, während nebenan seltene Vogelarten wie Kiebitz, Bekassine und Uferschnepfe brüten.Zu Fuß und mit dem Fahrrad konnten die beiden Filmautoren das Gebiet auf einem umfangreichen Wegenetz mit vielen Naturbeobachtungstürmen erkunden. In „Naturparadies Dümmer“ zeigen sie wann und wo es am Dümmer langgeht und geben Tipps und Anregungen für eigene Unternehmungen. Beginn ist um 19 Uhr, Eintritt sechs Euro. Karten gibt es nur an der Abendkasse.